Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 19 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 19 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Spagna-Polonia ha totalizzato in media 4200 spettatori (21.90% di share); su Canale5 lo show in replica The Winner Is… ha avuto 1882 spettatori (share 13.29%). Su Italia1 il film Shrek 2 ha ottenuto 819 spettatori (4.54%); su Rai2 il film Il dolce suono del tradimento ha intrattenuto 1170 spettatori (6.40%); su Rai3 il film Ricordati di me ha totalizzato 697 spettatori (share 4.00%); su Rete4 la soap opera Una Vita ha portato a casa 814 spettatori (4.70%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti 369 (2.40%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha coinvolto 3439 spettatori (20.35% di share), mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha totalizzato 2333 spettatori (13.45%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato ha interessato 921 spettatori (5.42%). Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Spagna-Polonia è stata vista da 2814 spettatori (23.48%). Su Canale5 la puntata del gioco Caduta libera ha intrattenuto 1467 spettatori (13.06%) nell’anteprima e 1834 (13.71%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1845 spettatori (share 13.48%), il programma Techetechetè 1005 spettatori (8.18%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2237 spettatori (14.96%), la fiction Elisa di Rivombrosa 1308 (9.59%), la soap spagnola Una vita 1472 (12.24%), la puntata di Verissimo – Le storie 1274 (12.56%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)