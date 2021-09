Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 18 settembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno andata in onda anche in prime time ha totalizzato 3676 spettatori (share 18.93%), poi il film-documentario The Walk 939 spettatori (6.76% di share); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4138 spettatori (share 26.99%). Su Italia1 il film Ferdinand ha ottenuto 691 spettatori (3.74%); su Rai2 la partita degli Europei di Volley maschili: Serbia-Italia ha intrattenuto 2206 spettatori (11.90%); su Rai3 lo show Ricomincio da Rai3 ha portato a casa 339 spettatori (1.94%); su Rete4 il film Agente 007 – Licenza di Uccidere ha portato a casa 740 spettatori (4.18%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti 288 (1.84%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti – Il ritorno è andata in prime time, mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha totalizzato 3059 spettatori (15.98%) e su La7 la puntata del programma Uozzap! 516 (2.71%). Su Rai1 la puntata del gioco Reazione a catena è stata vista da 2262 spettatori (18.74%) nella prima parte e 3429 (22.90%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 1431 spettatori (12.63%) nell’anteprima e 1971 (13.76%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1825 spettatori (share 12.87%), lo speciale Anniversario delle Frecce Tricolore 1190 spettatori (11.27%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2314 spettatori (15.26%), la soap spagnola Una vita 2063 (15.02%), la serie Love is in the Air 1741 (15.31%), la puntata di Verissimo 1806 spettatori (17.86%) nella prima parte e 1613 (15.10%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)