Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 18 febbraio 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Continuano le vittorie di C’è posta per te, anche se in calo. Per Maria De Filippi arrivano 4,1 milioni di spettatori, mentre Tale e Quale Sanremo ne totalizza 3,6.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma Tale e Quale Sanremo ha portato a casa 3598 spettatori (23,65% di share); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha avuto 4086 spettatori (share 27,66%). Su Italia1 il film Biancaneve e il Cacciatore ha ottenuto 773 spettatori (4,61%); su Rai2 il telefilm FBI ha portato a casa 839 spettatori (4,52%), mentre FBI International ne ha avuti 761 (4,44%); su Rai3 la puntata del programma documentaristico Sapiens – Un solo pianeta ha interessato 681 spettatori (4,21%); su Rete4 il film I due superpiedi quasi piatti ha ottenuto 632 spettatori (3,77%); su La7 il film La grande fuga ne ha totalizzati 313 (2,04%).

Ascolti tv Access prime time

Il game show Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha portato a casa 4342 spettatori (23,22%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ne ha ottenuti 3359 (17,97%); su Rai3 il programma Le Parole ha totalizzato 1147 spettatori (6,19%) nella prima parte e 1409 (7,53%) nella seconda, mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 791 (4,22%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1199 spettatori (6,42%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 2989 spettatori (21,73%) nella prima parte e 4054 (25,42%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha totalizzato 2431 spettatori (18,39%) nell’anteprima e 3210 (20,54%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Bianca ha ottenuto 1696 spettatori (12,95%), a seguire Passaggio a Nord Ovest 1050 (9,64%), A sua immagine 819 (8,13%) nella prima parte e 881 (9,21%) nella seconda e il contenitore Italia Sì 1444 (14,48%) nella prima parte e 1953 (16,36%) nella seconda; su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2842 spettatori (20,96%), la soap Terra Amara 2621 (24,42%), la puntata del programma Verissimo Sabato 2183 (22,96%) nella prima parte e 2156 (19,27%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)