Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 17 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 17 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1940 spettatori (13.56% di share); su Canale5 la riedizione di All Together Now ha avuto 1240 spettatori (share 8.75%). Su Italia1 il film Rio ha ottenuto 860 spettatori (5.29%); su Rai2 il film Terrore in Paradiso ha intrattenuto 1035 spettatori (6.16%); su Rai3 il film Braveheart – Cuore impavido ha portato a casa 936 spettatori (5.87%); su Rete4 la soap Una vita ha portato a casa 862 spettatori (5.48%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti 363 (2.48%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Techetechetè ha coinvolto 3010 spettatori (18.04% di share), mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha totalizzato 2400 spettatori (14.39%) e su La7 la puntata del programma di attualità In Onda 847 (5.11%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena è stata vista da 2035 spettatori (18.91%) nella prima parte e 3141 (23.98%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Conto alla Rovescia ha intrattenuto 843 spettatori (8.21%) nell’anteprima e 1335 (10.63%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha totalizzato 1682 spettatori (share 12.79%), il programma Dreams Road 1032 spettatori (10.05%), poi il film Non puoi comprare il mio amore 858 (8.75%) e il programma Amore in Quarantena 1013 (10.43%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2223 spettatori (15.21%), la soap spagnola Una vita 1985 (14.82%), la fiction Elisa di Rivombrosa 1140 (10.30%), poi Spirito Libero 746 (7.63%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)