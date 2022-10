Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 15 ottobre 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 15 ottobre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Ballando con le stelle ha portato a casa 3621 spettatori (24.98% di share); su Canale5 la puntata del talent Tu si que vales ha avuto 4012 spettatori (share 27.89%). Su Italia1 il film L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri ha ottenuto 703 spettatori (3.97%) nella media dei vari episodi; su Rai2 gli episodi della serie tv Blue Bloods hanno portato a casa 657 spettatori (3.52%) il primo e 743 (4.29%) il secondo; su Rai3 il documentario Sapiens – Un solo Pianeta ha interessato 774 spettatori (4.86%); su Rete4 il film Ordinary Love ha intrattenuto 313 spettatori (1.82%); su La7 il programma di attualità In Onda Prima Serata ne ha avuti 826 (4.40%) e a seguire il film Il paziente inglese ne ha avuti 165 (1.29%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 Ballando tutti in pista ha portato a casa 3699 spettatori (share 20.24%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3207 spettatori (17.52%); su Rai3 il programma Le parole ha avuto 1114 spettatori (6.02%) e su La7 la puntata del programma di attualità In Onda ne ha interessati 1030 (5.62%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. New Orleans ha avuto 1046 spettatori (5.77%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Reazione a Catena ha portato a casa 2550 spettatori (share 21.05%) nella prima parte e 3717 (25.34%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera Week-end ha intrattenuto 1977 spettatori (17.59%) nell’anteprima e 2531 (17.76%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Linea Blu ha intrattenuto 1662 spettatori (13.86%), il programma Passaggio a Nord Ovest 922 (9.43%), A sua immagine 675 (7.50%) nella prima parte e 776 (8.83%) nella seconda parte e a seguire il contenitore Italia Sì! 1078 (12.60%) nella prima parte e 1509 (15.40%); su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2518 spettatori (19.99%), la puntata della serie Una Vita 1995 (20.71%), quella del programma Verissimo 1765 (20.63%) nella prima parte e 1750 (18.53%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)