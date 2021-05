Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 15 maggio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 15 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Io non mi arrendo ha totalizzato in media 2253 spettatori (10.49% di share); su Canale5 la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi ha avuto 6667 spettatori (share 33.49%). Su Italia1 il film Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha ottenuto 838 spettatori (3.53%); su Rai2 l’episodio del telefilm FBI ha intrattenuto 1163 spettatori (4.77%) e quello di Blue Bloods 1383 (5.65%); su Rai3 il programma Sapiens. Un solo pianeta ha totalizzato 1391 spettatori (share 6.31%); su Rete4 il film Changeling ha portato a casa 543 spettatori (2.53%); su La7 il film Jerry Maguire ne ha avuti 396 (1.76%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di I Soliti Ignoti ha coinvolto 4939 spettatori (20.69% di share), mentre Striscia la notizia su Canale5 ha totalizzato 4369 spettatori (18.55%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato ha interessato 1128 spettatori (4.86%). Su Rai1 la puntata del quiz L’Eredità è stata vista da 2408 spettatori (16.35%) nella prima parte e 3792 (21.39%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del gioco Avanti un altro! ha intrattenuto 1788 spettatori (12.54%) nell’anteprima e 2550 (14.84%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Blu ha totalizzato 2003 spettatori (share 12.34%), il programma Italia Sì 1324 spettatori (10.98%) nella prima parte e 1669 (12.71%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2626 spettatori (14.95%), la soap spagnola Una Vita 2352 (14.54%), la puntata di Verissimo 2110 (16.43%) nella prima parte e 1955 (15.69%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)