Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 15 gennaio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 15 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Tali e quali ha totalizzato 3869 spettatori (share 17.72%); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5546 spettatori (share 28.67%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 885 spettatori (3.67%); su Rai2 l’episodio della serie tv FBI ha intrattenuto 1063 spettatori (4.31%) mentre quello di FBI International 1107 (4.52%); su Rai3 il programma La Fabbrica del Mondo ha portato a casa 889 spettatori (3.94%); su Rete4 il film 007 – Il domani non muore mai ha portato a casa 789 spettatori (3.61%); su La7 il programma documentaristico Eden – Un Pianeta da Salvare ne ha avuti 496 (2.37%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata dei Soliti ignoti ha portato a casa 5086 spettatori (share 20.75%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 3838 spettatori (15.67%) e su La7 la puntata del programma In Onda 1147 spettatori (4.69%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend è stata vista da 3503 spettatori (19.76%) nella prima parte e 4854 (23.63%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Avanti un altro! ha intrattenuto 2836 spettatori (16.15%) nell’anteprima e 3528 (17.49%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde Life ha totalizzato 2333 spettatori (share 16.68%), il programma Dedicato 1549 (9.87%), Linea Bianca 1191 (8.78%), il programma A sua immagine 1115 (8.51%) nella prima parte e 1171 (8.93%) nella seconda, poi Italia Sì! 2143 (13.78%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2606 spettatori (15.65%), la soap Un Vita 2261 (16.06 %), la puntata di Verissimo 2247 spettatori (16.89%) nella prima parte e 2404 (15.48%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)