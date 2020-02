Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 15 febbraio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 15 febbraio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show musicale Una storia da cantare ha totalizzato 2810 spettatori (14.57% di share); su Canale5 la puntata di C’è posta per te ha avuto 5488 spettatori (29.28%). Su Italia1 il film Cattivisssimo me 2 ha ottenuto 1189 spettatori (5.26%); su Rai2 gli episodi di NCIS 1494 spettatori (6.36%) nel primo e 1726 (7.48%) nel secondo; su Rai3 il programma Sapiens – Un solo pianeta 1337 spettatori (6.66%); su Rete4 il film Non c’è due senza quattro 874 (4.11%); su La7 il film World Trade Center ne ha avuti 415 (1.90%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha ottenuto 5047 spettatori (21.71% di share) mentre Striscia la Notizia su Canale5 4166 (18.03%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 3557 spettatori (21.16%) nella prima parte e 4990 (25.34%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 2727 spettatori (16.90%) nell’anteprima e 3625 (18.86%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde Life 2271 (16.27%), Passaggio a Nord Ovest 1912 (11.90%), Italia Sì 1619 (12.89%) e 2028 (14.02%); su Canale5 Beautiful 2648 (15.07%), Amici di Maria De Filippi 3205 (21.92%), Verissimo 2590 (20.87%) nella prima parte e 2625 (19.46%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)