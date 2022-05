Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 14 maggio 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 14 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022 ha portato a casa 6590 spettatori (41.93% di share); su Canale5 il film Amici come prima ha avuto 1815 spettatori (share 9.63%). Su Italia1 il film L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva ha ottenuto 882 spettatori (4.60%); su Rai2 il telefilm FBI ha intrattenuto 921 spettatori (4.65%) e a seguire FBI International 774 (4.16%); su Rai3 il film The Informer – Tre secondi per sopravvivere ha portato a casa 724 spettatori (4.15%); su Rete4 il film Don Camillo e l’On. Peppone ha intrattenuto 989 spettatori (5.42%); su La7 il film Il Processo di Norimberga ne ha avuti 545 (3.33%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima dell’Eurovision Song Contest 2022 ha portato a casa 4674 spettatori (share 26.91%), mentre Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato 2930 spettatori (15.68%). Su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 762 spettatori (4.20%). Su Rai1 la puntata del gioco L’Eredità Weekend ha portato a casa 2036 spettatori (share 19.59%) nella prima parte e 3148 (24.04%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Avanti un altro! ha intrattenuto 1970 spettatori (19.44%) nell’anteprima e 2815 (21.94%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma Dedicato ha intrattenuto 1548 spettatori (share 12.79%), il programma Linea Blu 1001 (9.36%), il programma A sua immagine 797 (7.95%) nella prima parte e 776 (8.02%) nella seconda, la puntata di Italia Sì! 1113 (12.29%) nella prima parte e 1334 (14.26%) nella seconda; su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2395 spettatori (17.81%), quello della soap Un Vita 2008 (18.02%), la puntata di Verissimo 1739 spettatori (18.26%) nella prima parte e 1873 (20.57%) nella seconda.

