Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 12 giugno 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 12 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Belgio-Russia ha totalizzato in media 4200 spettatori (21.90% di share); su Canale5 lo show in replica The Winner Is… ha avuto 2028 spettatori (share 13.03%). Su Italia1 il film Shrek ha ottenuto 885 spettatori (4.64%); su Rai2 gli episodi del telefilm FBI ha intrattenuto 1447 spettatori (7.38%) il primo e 1530 (7.98%); su Rai3 il programma Sapiens. Un solo pianeta ha totalizzato 1101 spettatori (share 5.99%); su Rete4 la soap opera Una Vita ha portato a casa 944 spettatori (5.15%); su La7 la serie Downton Abbey ne ha avuti 376 (2.54%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha coinvolto 3211 spettatori (17.75% di share), mentre Striscia la notizia su Canale5 ha totalizzato 2532 spettatori (13.48%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo sabato ha interessato 1003 spettatori (5.43%). Su Rai1 la puntata del quiz Reazione a Catena è stata vista da 2183 spettatori (18.03%) nella prima parte e 3257 (22.58%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta libera ha intrattenuto 1311 spettatori (11.50%) nell’anteprima e 1881 (13.50%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Galles-Svizzera ha totalizzato 2331 spettatori (share 19.93%), il programma Techetechetè 989 spettatori (12.64%); su Canale5 la soap Beautiful ha avuto 2404 spettatori (15.61%), la fiction Elisa di Rivombrosa 1502 (11.04%), la soap spagnola Una vita 1595 (13.06%), la puntata di Verissimo – Le storie 1442 (13.99%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)