Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 11 luglio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 11 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show benefico Una voce per Padre Pio ha totalizzato 1782 spettatori (11.81% di share); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 7 – La ressurezione ha avuto 1810 spettatori (share 13.51%). Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire ha ottenuto 895 spettatori (5.66%); su Rai2 Novantesimo Minuto 949 (5.66%), poi il film Tutti i sospetti su mia madre ha portato a casa 810 spettatori (4.95%); su Rai3 il film Troppo forte 679 spettatori (share 4.07%); su Rete4 la soap opera Una vita 856 spettatori (5.37%); su La7 Un marito per Cinzia ne ha avuti 447 (2.74%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Techetecheté su Rai1 ha totalizzato 2967 spettatori (18.51%), Paperissima Sprint su Canale5 2334 spettatori (14.42%). Su La7 la puntata di In onda 726 (4.46%). Su Rai1 la puntata de Reazione a catena è stata vista da 1947 spettatori (17.30%) nella prima parte e 3044 (23.27%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 953 spettatori (8.91%) nell’anteprima e 1725 (13.60%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Blu 1787 spettatori (13.37%), Linea verde 1563 spettatori (12.83%), Un’estate in Toscana 949 (9.84%) nella seconda; su Canale5 Una vita 1979 (13.70%), Elisa Di Rivombrosa 1232 (10.04%), il film Quando meno te lo aspetti 890 (9.01%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)