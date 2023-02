Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 11 febbraio 2023

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 11 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince ovviamente il Festival di Sanremo, con una media di 12,2 milioni di spettatori e il 66% di share, in calo rispetto all’anno scorso. Lo scorso anno aveva totalizzato 15660 spettatori (share 62.05%) nella prima parte e 10162 spettatori (71.96%) nella parte finale, per una media di 13380 spettatori, share 64.9%. Il tentativo di controprogrammazione di Canale5 riesce a portare a casa 2,6 milioni di spettatori con C’è posta per te.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la finale del Festival di Sanremo ha portato a casa 14423 spettatori (62,70% di share) nella prima parte e 9424 (73,78%) nella seconda, per una media di 12256 (66%); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha avuto 2652 spettatori (share 12,34%). Su Italia1 il film Spie sotto copertura ha ottenuto 461 spettatori (1,92%); su Rai2 il telefilm FBI International ha portato a casa 465 spettatori (1,92%) nel primo episodio e 477 (1,95%) nel secondo; su Rai3 il film Gone Girl ha interessato 385 spettatori (1,58%); su Rete4 il film Lo chiamavano Bulldozer ha ottenuto 497 spettatori (2,13%); su La7 la serie Tut – Il destino di un Faraone ne ha totalizzati 213 (1,01%).

Ascolti tv Access prime time

L’anteprima del Festival Sanremo Start su Rai1 ha portato a casa 13389 spettatori (57,73%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la Notizia ne ha ottenuti 2365 (10,17%); su Rai3 il programma Le Parole assente, mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento In Onda ne ha interessati 614 (2,65%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 990 spettatori (4,34%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha intrattenuto 3657 spettatori (25,64%) nella prima parte e 4580 (27,41%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha totalizzato 2423 spettatori (17,57%) nell’anteprima e 3269 (20,08%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Italia Sì! Speciale ha ottenuto 2526 spettatori (18,63%), a seguire Il Paradiso delle Signore 1621 (13,62%), A sua immagine 994 (9,16%) nella prima parte e 953 (9,09%) nella seconda e il contenitore Italia Sì 2101 (19,11%) nella prima parte e 2773 (21,70%) nella seconda; su Canale5 l’episodio della soap Beautiful ha avuto 2821 spettatori (19,76%), la soap Terra Amara 2625 (22,22%), la puntata del programma Verissimo Sabato 2185 (20,69%) nella prima parte e 2053 (16,74%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)