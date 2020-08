Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 1 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 1 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Una storia da cantare ha totalizzato 1767 spettatori (11.74% di share); su Canale5 la puntata in replica di La sai l’ultima? ha avuto 1275 spettatori (share 8.91%). Su Italia1 il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha ottenuto 881 spettatori (5.67%); su Rai2 il film Lei è la mia pazzia ha portato a casa 988 spettatori (6.11%); su Rai3 il film Per qualche dollaro in più 973 spettatori (share 6.55%); su Rete4 la soap opera Una vita 849 spettatori (5.87%); su La7 Sindrome Cinese ne ha avuti 387 (2.57%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Techetecheté su Rai1 ha totalizzato 2495 spettatori (15.57%), Paperissima Sprint su Canale5 2122 spettatori (13.32%). Su La7 la puntata di In onda 581 (3.65%). Su Rai1 la puntata de Reazione a catena è stata vista da 1942 spettatori (18.25%) nella prima parte e 3052 (24.25%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di The Wall 955 spettatori (9.33%) nell’anteprima e 1515 (12.41%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Blu 1746 spettatori (13.55%), Linea Blu Doc 1307 spettatori (11.14%), L’Italia non finisce mai 1000 (10.53%) nella prima parte e 952 (9.88%) nella seconda; su Canale5 Una vita 1997 (14.07%), Elisa Di Rivombrosa 1214 (10.12%), il film C’è posta per te 832 (8.59%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)