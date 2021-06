Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 9 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 9 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Non sposate le mie figlie ha totalizzato 2789 spettatori (12.80% di share). La fiction Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 ha conquistato 1743 spettatori (share 10.86%). Il film Hard Kill su Italia1 ha realizzato 1421 spettatori (6.64%); su Rai2 lo show Va tutto bene ha portato a casa 862 spettatori (4.22%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2867 spettatori (14.74%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 762 spettatori (4.33%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 416 (1.90%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata della docu-serie Sogno Azzurro ha intrattenuto 2573 spettatori (11.57%), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ne ha avuti 3724 (16.44%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1808 spettatori (8.12%), mentre su La7 il programma d’attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1850 (7.87%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2589 spettatori (21.40%) nella prima parte e 3765 (23.68%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1342 spettatori (11.71%) nell’anteprima e 2144 (14.15%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1798 spettatori (14.68%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1240 (12.90%), mentre la puntata di La vita in diretta 2050 (21.02%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2755 spettatori (19.27%), la soap spagnola Una vita 2433 (18.26%), la puntata della soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 2045 (17.67%), la serie Love is in the air 1914 (19.60%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 1081 (11.32%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)