Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 8 settembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 8 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di Qualificazioni Mondiali Quatar 2022: Italia-Lituania ha totalizzato 7782 spettatori (35.39% di share). Il film Paradiso amaro su Canale5 ha conquistato 2027 spettatori (share 10.25%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1132 spettatori (5.35%), poi l’episodio di Prodigal Son 595 (4.92%); su Rai2 il film Scomparsa in Paradiso ha portato a casa 1082 spettatori (5.17%), mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1861 spettatori (10.39%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 711 spettatori (4.43%) e su La7 il film Il Processo di Norimberga ne ha avuti 445 (3.47%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè assente, mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 2420 (10.98%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1573 spettatori (7.07%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 830 (3.73%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2565 spettatori (22.22%) nella prima parte e 3930 (25.61%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1334 spettatori (12.09%) nell’anteprima e 2209 (14.95%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è servito ha totalizzato 1270 spettatori (10.14%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 966 (9.17%), mentre la puntata del contenitore Estate in Diretta 10.80 (10.80%) nella prima parte e 1417 (15.54%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2431 spettatori (17.75%), la soap spagnola Una vita 2325 (18.41%), la puntata della soap Brave and Beautiful 1951 (18.78%), la serie Love is in the air 1654 (18.41%) e la puntata di Pomeriggio Cinque 1413 (15.92%) nella prima parte e 1401 (15.09%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)