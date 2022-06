Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 8 giugno 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 8 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Torno indietro e cambio vita ha totalizzato 2922 spettatori (16.77% di share). La fiction L’ORA – Inchiostro contro piombo su Canale5 ha conquistato in media 1900 spettatori (share 12.17%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1086 spettatori (6.75%) nella media degli episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post – Referendum ha portato a casa 441 spettatori (2.42%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1978 spettatori (12.73%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 783 spettatori (5.45%) e su La7 lo speciale Si o No – Referendum 2022 ne ha avuti in media 498 (3.12%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il prepartita di Italia-Argentina ha totalizzato 3632 spettatori (19.34% di share) di share, mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3226 spettatori (17.09%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1226 spettatori (6.63%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 954 (5.21%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha totalizzato 2455 spettatori (24.58% di share) di share nella prima parte e 3493 (26.88%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 1566 spettatori (16.80%) nell’anteprima e 2421 (19.48%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 6 829 (8.32%) nel primo episodio e 1015 (12.08%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 1039 (13.63%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1242 spettatori (15.75%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2384 spettatori (share 20.31%), la soap spagnola Una vita 2286 (20.71%), la puntata della soap Un altro domani 1824 (19.32%), la serie tv Brave and Beautiful 1426 (18.95%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1381 spettatori (17.44%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)