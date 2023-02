Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la prima serata ovviamente il Festival di Sanremo 2023. La seconda serata del 2022 aveva totalizzato 13572 spettatori (55.28% di share) nella prima parte e 7284 (57.33%) nella parte finale, per una media di 11320 spettatori (55.8%). Tiene botta lo speciale Chi l’ha visto?, cresce il daytime di Rai1 trascinato dal Festival.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il Festival di Sanremo 2023 ha totalizzato 14087 spettatori (61,07% di share) e 6352 (65,56%) nella seconda parte, per un ascolto medio di 10545 (62,3%). La partita il film Compromessi Sposi su Canale5 ha conquistato in media 987 spettatori (share 4,60%). Il film Giustizia privata su Italia1 ha realizzato 981 spettatori (4,16%); su Rai2 il film American Assassin ha portato a casa 382 spettatori (1,61%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? Speciale su Rai3 ha avuto 1209 spettatori (5,62%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 438 spettatori (2,31%) e su La7 la puntata del programma documentaristico Atlantide collection ne ha avuti in media 435 (1,80%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 l’anteprima Sanremo Start ha ottenuto 12278 spettatori (48,97%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 2913 (11,31%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1535 spettatori (5,98%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 947 (3,81%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1229 spettatori (4,97%).

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3892 spettatori (24,98%) nella prima parte e 4204 (27,68%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 2600 spettatori (17,76%) nell’anteprima e 3798 (21,08%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 2138 spettatori (19,83%), il programma Oggi è un altro giorno 2417 (21,31%), la soap Il Paradiso delle Signore 2064 (21,00%), la puntata di La Vita in Diretta 3094 (25,24%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2491 spettatori (17,94%), la soap Terra Amara 2513 (19,20%), la puntata di Uomini e Donne 2591 (22,93%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1698 (17,24%), la striscia del Grande Fratello VIP 1453 (14,90%), la fiction Un altro domani 1202 (11,99%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1772 spettatori (14,43%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)