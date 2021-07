Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 7 luglio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Danimarca ha totalizzato 9881 spettatori (46.56% di share). La soap Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale5 ha conquistato 1306 spettatori (share 6.98%). Il film Hunger Games – Il canto della rivolta parte 2 su Italia1 ha realizzato 377 spettatori (1.90%); su Rai2 il film tv La doppia vita di mio marito ha portato a casa 919 spettatori (4.16%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? Le Storie su Rai3 ha interessato 1510 spettatori (7.45%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 416 spettatori (2.30%) e su La7 il film Quel che resta del giorno ne ha avuti 272 (1.32%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha intrattenuto 6315 spettatori (33.90%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 2040 (10.28%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1288 spettatori (6.40%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 686 (3.41%). Lo speciale Estate in Diretta su Rai1 ha avuto 2360 spettatori (21.09%); la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1092 spettatori (10.32%) nell’anteprima e 2054 (15.72%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha totalizzato 1562 spettatori (12.34%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1110 (10.35%), mentre lo Speciale TG1 – Ciao Raffaella 2313 (22.97%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2390 spettatori (17.09%), la soap spagnola Una vita 2253 (17.88%), la puntata della soap Brave and Beautiful 1799 (16.50%), la serie Love is in the air 1535 (15.06%), il film tv del ciclo Tante Storie 934 (8.47%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)