Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo Speciale Soliti Ignoti ha totalizzato 5383 spettatori (22.71% di share). La fiction Fratelli Caputo su Canale5 ha conquistato 2404 spettatori (9.70%). Il film Now You See Me 2 su Italia1 ne ha avuti 1586 (6.40%); su Rai2 lo speciale Tg2 Post ha portato a casa 1620 spettatori (5.99%), mentre il film I Miserabili su Rai3 905 spettatori (3.49%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 860 spettatori (4.05%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 509 (1.85%), poi lo Speciale TGLa7 655 (3.76%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3588 spettatori (12.85%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1624 spettatori (5.809%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3944 spettatori (18.33%) nella prima parte e 5364 (22.26%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 1886 spettatori (8.95%) nell’anteprima e 3227 (13.66%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Oggi è un altro giorno 2291 spettatori (12.41%), la soap Il Paradiso delle Signore 2273 (12.60%), La vita in diretta 2834 (14.61%); su Canale5 il film Amori in Corsia 1851 (9.99%), la striscia del Grande Fratello VIP 1234 (6.90%), il film Cenerentola in Passerella 1416 (7.54%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)