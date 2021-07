Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 30 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La forma dell’acqua ha totalizzato 1708 spettatori (9.38% di share). La puntata di Temptation Island su Canale5 ha conquistato 3194 spettatori (share 20.96%). Il film Point Break – Punto di rottura su Italia1 ha realizzato 764 spettatori (4.03%); su Rai2 il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha portato a casa 1325 spettatori (7.35%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2036 spettatori (11.28%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 681 spettatori (4.05%) e su La7 il documentario del ciclo Atlantide ne ha avuti 282 (3.32%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I soliti ignoti ha intrattenuto 3123 spettatori (15.80%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 3308 (16.81%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1507 spettatori (7.72%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 1328 (6.71%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2376 spettatori (21.59%) nella prima parte e 3430 (25.13%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1087 spettatori (10.42%) nell’anteprima e 1789 (13.65%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha totalizzato 1605 spettatori (12.84%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1135 (10.50%), mentre la puntata di Estate in diretta 1141 (12.03%) nella prima parte e 1546 (17.41%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2262 spettatori (16.58%), la soap spagnola Una vita 2204 (17.70%), la puntata della soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1823 (16.62%), la serie Love is in the air 1544 (1633%), il film Pure Country – Una canzone nel cuore 805 (9.05%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)