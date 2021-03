Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 3 marzo 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 3 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha totalizzato 10113 spettatori (41.22% di share) nella prima parte e 3983 (45.58%) nella seconda (dalla mezzanotte), per una media di 7586 spettatori (45.10%). La soap opera Daydreamer su Canale5 ha conquistato 2009 spettatori (7.84%). Il film Halloween su Italia1 ne ha avuti 744 (2.79%); su Rai2 il film 211 – Rapina in corso ha portato a casa 1173 spettatori (4.17%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 1777 spettatori (7.28%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 529 spettatori (2.13%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 480 (2.13%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1506 spettatori (6.58%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 l’anteprima Sanremo Start ha totalizzato 9792 spettatori (33.53% di share), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ne ha avuti 3524 spettatori (12.09%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1728 spettatori (5.95%), mentre su La7 Otto e mezzo ne ha interessato 1590 (5.57%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3533 spettatori (20.03%) nella prima parte e 5139 (23.62%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2584 spettatori (15.09%) nell’anteprima e 3751 (17.60%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha totalizzato 2171 spettatori (16.18%), la soap Il Paradiso delle Signore 2097 (19.01%), la puntata di La vita in diretta 2267 (17.53%); su Canale5 Beautiful 2749 (17.36%), Una vita 2565 (17.48%), Uomini e donne 2976 (23.74%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2110 (19.18%), la soap Day Dreamer 2023 (18.71%), Pomeriggio Cinque 1900 (16.59%) nella prima parte e 2367 (16.99%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)