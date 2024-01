Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 3 gennaio 2024, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Rischiatutto 70 ha totalizzato 4529 spettatori (28,15% di share) nel primo episodio e 1912 (14,39%) nel secondo. La partita di calcio di Coppa Italia: Ottavi di finale Roma-Cremonese su Canale5 ha conquistato in media 3033 spettatori (share 15,24%). Il film E.T.: l’exraterrestre su Italia1 ha realizzato 755 spettatori (4,02%); su Rai2 la serie tv Il Giro del Mondo in 80 giorni ha portato a casa 731 spettatori (3,61%) nel primo episodio e 739 (4,31%) nel secondo, mentre il film Free – Liberi su Rai3 ha avuto 745 spettatori (3,92%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 952 spettatori (6,58%) e su La7 il documentario del ciclo In viaggio con Barbero: democrazia e dittatura ne ha avuti in media 1215 (6,90%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi ha intrattenuto 5638 spettatori (26,32% di share), mentre la puntata di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 3765 spettatori (17,79%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1850 spettatori (8,62%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1561 (7,26%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. unità anticrimine ha portato a casa 1069 spettatori (5,05%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 3454 spettatori (22,16%) nella prima parte e 4469 (24,72%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2224 spettatori (15,28%) nell’anteprima e 3403 (19,59%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 1719 spettatori (16,32%), il programma La Volta Buona 1606 (14,34%), la soap Il Paradiso delle Signore 1632 (16,03%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2481 spettatori (19,60%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2659 spettatori (share 18,76%), la soap La Promessa 2068 (18,25%), la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1469 (13,90%) nella prima parte e 1469 (12,02%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)