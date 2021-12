Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha totalizzato 4003 spettatori (19.13% di share). Il film Natale da Chef su Canale5 ha conquistato in media 2158 spettatori (share 10.60%). Il film Forrest Gump su Italia1 ha realizzato 1468 spettatori (7.53%); su Rai2 il documentario Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 903 spettatori (4.28%), mentre il film Vita di Pi su Rai3 ha interessato 950 spettatori (4.43%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1065 spettatori (6.40%) e su La7 il film L’Età dell’Innocenza ne ha avuti in media 426 (2.26%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 4541 spettatori (19.34%) di share, mentre la puntata del tg satirico Striscia la Notizia su Canale5 ne ha avuti 3659 (15.44%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1607 spettatori (6.73%), mentre su La7 il programma d’attualità In Onda ne ha interessati 1438 (6.05%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha avuto 3586 spettatori (19.22%) nella prima parte e 5238 (26.08%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 2153 spettatori (13.12%) nell’anteprima e 3164 (16.30%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi della serie Aladino e Sherazade – Le Mille e una Notte hanno portato a casa in media 1687 spettatori (12.22% di share), il Torneo di Tale e Quale Show 1551 spettatori (11.81%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2664 spettatori (share 17.21%), la soap spagnola Una vita 2318 (15.72%), il film tv Hearts of Winter 1444 (11.61%), la striscia del Grande Fratello VIP 1474 (12.57%), la serie Love is in the air 1645 (13.09%), la puntata di Pomeriggio Cinque News 1950 spettatori (13.49%) nella prima parte e 1837 (11.80%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)