Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo speciale La Tv fa 70 ha totalizzato 2511 spettatori (20,04% di share). La puntata del Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2239 spettatori (share 16,51%). Il film Taken 3 su Italia1 ha realizzato 1439 spettatori (7,67%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 4 ha portato a casa 1007 spettatori (5,08%) nel primo episodio e 976 (6,42%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1855 spettatori (10,72%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 670 spettatori (4,47%) e su La7 il documentario del ciclo Una giornata particolare ne ha avuti in media 899 (4,88%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi ha intrattenuto 5313 spettatori (25,31% di share), mentre la puntata di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 3179 spettatori (15,52%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1825 spettatori (8,64%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1806 (8,58%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. unità anticrimine ha portato a casa 1441 spettatori (6,89%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 3384 spettatori (23,28%) nella prima parte e 4632 (26,29%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2582 spettatori (19,00%) nell’anteprima e 3781 (22,43%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 2006 spettatori (18,98%), il programma La Volta Buona 1609 (15,41%), la soap Il Paradiso delle Signore 1812 (19,32%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2295 spettatori (20,70%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2497 spettatori (share 19,15%), la soap Terra Amara 3092 (23,69%), la puntata di Uomini e Donne 2892 (26,42%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1802 (19,18%), la soap La Promessa 1667 (17,91%), la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1566 (16,11%) nella prima parte e 1810 (16,70%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)