Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 26 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 26 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Superquark ha totalizzato 2333 spettatori (13.90% di share). La serie tv Come sorelle su Canale5 ha conquistato 2249 spettatori (13.87%). Il film Codice 999 su Italia1 ne ha avuti 1155 (6.96%); su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 1089 (5.73%) nel primo episodio e 993 (5.92%) nel secondo, mentre il film The Square su Rai3 573 spettatori (3.52%). Su Rete4 la puntata di Il terzo indizio ha totalizzato 839 spettatori (5.51%) e su La7 il film Flightplan – Mistero in volo ne ha avuti 438 (2.55%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè 3274 spettatori (17.02%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint 2653 spettatori (13.84%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha avuto 1356 spettatori (7.04%) e su La7 la puntata di In Onda 1137 spettatori (5.92%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha portato a casa 2295 spettatori (20.62%) nella prima parte e 3492 (24.83%) nella seconda; la puntata di The Wall ha ottenuto 974 spettatori (9.41%) nell’anteprima e 1774 (13.25%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Io e te ha totalizzato 1364 spettatori (11.04%), Il Paradiso delle Signore 1035 (10.25%), La vita in diretta estate 1330 (14.56%); su Canale5 Una vita 2323 (17.58%), la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno 2383 (19.79%), Il Segreto 1488 (14.91%), il film Emilie Richards 918 (10.12%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)