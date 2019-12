Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 25 dicembre 2019

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 25 dicembre 2019, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha totalizzato a 3562 spettatori (17.91%). Il film Il peggior Natale della mia vita su Canale5 1921 spettatori (9.57%). Lo spettacolo Warm Up & Down su Italia1 ne ha avuti 871 (4.45%); su Rai2 lo show Salemme il bello…della diretta 2060 spettatori (10.31%), mentre il programma Che storia è la musica su Rai3 946 spettatori (4.98%). Su Rete4 il film Via col Vento ha totalizzato 866 spettatori (4.91%) e su La7 Pomi d’Ottone e Manici di Scopa ne ha avuti 530 (2.54%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno 4492 spettatori (21.82%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 3199 spettatori (15.47%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha avuto 1161 spettatori (5.75%). La puntata de L’Eredità su Rai1 2538 (17.08%) nell’anteprima e 3851 (23.09%) nella puntata vera e propria; la puntata di Conto alla rovescia ha ottenuto 1484 spettatori (10.23%) nell’anteprima e 3052 (16.07%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Concerto di Natale 2092 (21.53%), Bears 1361 (13.88%), Anna dai Capelli Rossi 1148 (9.13%), La vita in diretta 1508 (11.50%); su Canale5 Concerto di Natale 1244 (12.61%), Opera on Ice 1387 (11.42%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)