Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 25 agosto 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 25 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma SuperQuark ha totalizzato 2032 spettatori (12.84% di share). Il film Quasi Amici su Canale5 ha conquistato 2021 spettatori (share 12.28%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1321 spettatori (7.12%), poi l’episodio di Chicago PD 1346 (8.04%); su Rai2 la pallavolo femminile, con la partita dei Campionati europei: Croazia-Italia ha portato a casa 1659 spettatori (9.12%), mentre il film Famiglia allargata su Rai3 ha interessato 1198 spettatori (6.90%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 706 spettatori (5.11%) e su La7 la serie tv Caccia a Hitler ne ha avuti 372 (2.87%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3589 spettatori (19.39%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 2316 (12.49%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1251 spettatori (6.78%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 1021 (5.71%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2216 spettatori (21.84%) nella prima parte e 3440 (26.07%) nella seconda; la puntata del gioco Conto alla Rovescia su Canale5 ha ottenuto 833 spettatori (8.44%) nell’anteprima e 1426 (11.32%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è servito ha totalizzato 1220 spettatori (10.13%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 895 (8.81%), mentre la puntata del contenitore Estate in Diretta 869 (9.78%) nella prima parte e 1293 (15.75%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2495 spettatori (18.78%), la soap spagnola Una vita 2123 (18.12%), la puntata della soap Brave and Beautiful 1750 (17.17%), la serie Love is in the air 1480 (16.74%), il film tv del ciclo Tante Storie 770 (9.32%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)