Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 22 dicembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 22 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Pinocchio ha totalizzato 3147 spettatori (16.44% di share). La fiction Tutta colpa di Freud – La Serie su Canale5 ha conquistato in media 1543 spettatori (share 7.91%). Il film Now You See Me – I maghi della truffa su Italia1 ha realizzato in media 1202 spettatori (5.83%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 2 ha portato a casa 1156 spettatori (5.13%) nel primo episodio e 1263 (7.55%) nel secondo, mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1987 spettatori (10.43%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 774 spettatori (4.90%) e su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti in media 497 (2.81%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 4571 spettatori (19.32%) di share, mentre la puntata di Striscia la Notizia su Canale5 ne ha avuti 3518 (14.88%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1595 spettatori (6.76%), mentre su La7 il programma d’attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1493 (6.30%). La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha avuto 3130 spettatori (19.22%) nella prima parte e 4098 (22.13%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 2204 spettatori (13.87%) nell’anteprima e 2936 (16.12%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1807 spettatori (14.86% di share), la puntata di Oggi è un altro giorno 1891 (15.16%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 2047 (18.86%), il contenitore La vita in diretta 2269 spettatori (17.21%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2403 spettatori (share 17.26%), la soap spagnola Una vita 2375 (17.68%), la puntata del reality Uomini e Donne 2627 (22.06%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1874 (17.27%), quella del Grande Fratello VIP 1777 (16.43%), la serie Love is in the air 1558 (13.88%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1721 (12.69%) nella prima parte e 1808 (12.09%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)