Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 2 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 2 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu ha totalizzato 3136 spettatori (16.46% di share). Il film Bentornato Presidente su Canale5 ha conquistato 1949 spettatori (share 10.05%). Il film Batman v Superman: down of Justice su Italia1 ha realizzato 944 spettatori (5.11%); su Rai2 la serata speciale La Partita ha portato a casa 502 spettatori (2.53%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2610 spettatori (13.37%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 838 spettatori (4.65%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 554 (2.66%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha intrattenuto 4569 spettatori (20.44%), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ne ha avuti 3225 (14.44%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1633 spettatori (7.43%), mentre su La7 il programma d’attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1254 (5.76%). Lo speciale per l’Anniversario della Repubblica Italiana su Rai1 ha avuto 2249 spettatori (15.38%); la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1319 spettatori (10.74%) nell’anteprima e 2454 (16.41%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1765 spettatori (13.56%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1218 (11.50%), mentre la puntata di La vita in diretta 2025 (18.60%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2431 spettatori (16.14%), la soap spagnola Una vita 2243 (15.76%), la puntata della soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1759 (13.91%), la serie Love is in the air 1545 (14.11%), il film tv del ciclo Tante Storie 957 (8.99%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)