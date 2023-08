Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 2 agosto 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 2 agosto 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Tra le onde delle Hawaii ha totalizzato 1918 spettatori (13,81% di share). La serie tv Signora Volpe su Canale5 ha conquistato in media 1257 spettatori (share 9,32%) poi Madri, una vita d’amore 971 (7,82%). La puntata del programma Freedom – Oltre il confine summer su Italia1 ha realizzato 623 spettatori (5,29%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1179 spettatori (8,14%) nel primo episodio e 951 (8,30%) nel secondo, mentre il documentario Nel secolo breve-1948 Berlino e l’inizio della guerra fredda su Rai3 ha avuto 795 spettatori (5,68%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 842 spettatori (7,45%) e su La7 il film L’uomo della pioggia ne ha avuti in media 636 (5,11%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 2838 spettatori (18,90%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2318 spettatori (15,40%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1474 spettatori (9,74%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1007 (6,68%). Su Italia1 l’episodio della serie C.S.I. Miami ha portato a casa 810 spettatori (5,47%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2179 spettatori (24,46%) nella prima parte e 3217 (29,01%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1105 spettatori (13,21%) nell’anteprima e 1600 (14,95%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 10 hanno totalizzato rispettivamente 1094 (10,74%) e 1052 (12,88%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 741 (10,64%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1482 spettatori (20,27%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2411 spettatori (share 21,26%), la soap Terra Amara 2367 (22,39%), la soap La Promessa 1934 (21,66%), la soap My home my destiny 1505 (20,77%), la serie tv Un altro domani 1029 (14,67%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)