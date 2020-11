Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 18 novembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 18 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio Uefa Nations League: Bosnia-Italia ha totalizzato 6699 spettatori (24.33% di share). La puntata del programma All Together Now su Canale5 ha conquistato 3072 spettatori (14.44%). Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre su Italia1 ne ha avuti 1230 (5.42%); su Rai2 il film Resta con me ha portato a casa 2081 spettatori (8.07%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 2213 spettatori (9.86%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 770 spettatori (3.40%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 726 (3.07%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti si è portata a casa 5122 spettatori (17.94%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4221 spettatori (14.89%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1871 spettatori (6.61%), mentre su La7 Otto e mezzo 1762 (6.22%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3448 spettatori (18.27%) nella prima parte e 5232 (23.12%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2597 spettatori (14.14%) nell’anteprima e 4029 (18.57%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Oggi è un altro giorno 1776 (12.38%), Il Paradiso delle Signore 2223 (18.39%), La vita in diretta 2347 (15.46%); su Canale5 Una vita 2621 (16.87%), Uomini e donne 3036 (22.37%), la striscia del Grande Fratello VIP 2304 (19.42%), la puntata de Il Segreto 2034 (16.49%), la puntata Pomeriggio Cinque 1963 (14.07%) nella prima parte e 2170 (13.45%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)