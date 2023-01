Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 18 gennaio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 18 gennaio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ottimi ascolti per la Supercoppa d’Italia su Canale5, che si porta a casa 6,5 milioni di spettatori. Rai3 con il suo storico Chi l’ha visto? batte il film di Rai1 Cosa mi lasci di te. Leggero calo per La porta rossa, bene lo Speciale Atlantide su Messina Denaro. Nel pomeriggio continua il grande successo di La vita in diretta.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Cosa mi lasci di te ha totalizzato 1832 spettatori (10,60% di share). La partita di calcio di Supercoppa d’Italia: Milan-Inter su Canale5 ha conquistato in media 6501 spettatori (share 29,34%). Il film Mamma, ho preso il morbillo su Italia1 ha realizzato 1343 spettatori (6,92%); su Rai2 la serie tv La Porta Rossa 3 ha portato a casa 1406 spettatori (7,65%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1978 spettatori (11,50%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 717 spettatori (5,18%) e su La7 la puntata del programma documentaristico Atlantide Speciale – I segreti dell’ultimo Padrino ne ha avuti in media 800 (5,78%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4525 spettatori (19,95%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 3370 (18,27%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1778 spettatori (7,82%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1427 (6,30%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1430 spettatori (6,33%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3434 spettatori (23,09%) nella prima parte e 4701 (26,29%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 3107 spettatori (20.77%) nella prima parte e 3915 (22.27%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 1928 spettatori (18,25%), il programma Oggi è un altro giorno 1827 (16,65%), la soap Il Paradiso delle Signore 1922 (20,24%), la puntata di La Vita in Diretta 2768 (23,44%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2527 spettatori (18,92%), la soap Terra Amara 2662 (20,80%), la puntata di Uomini e Donne 2745 (25,13%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1834 (19,36%), la striscia del Grande Fratello VIP 1602 (16,78%), la fiction Un altro domani 1354 (13,78%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1885 spettatori (15,67%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)