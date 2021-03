Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 17 marzo 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 17 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Green Book ha totalizzato 4255 spettatori (18.09% di share). Il film Sole a Catinelle su Canale5 ha conquistato 2692 spettatori (11.21%). Il film Edge of Tomorrow – Senza domani su Italia1 ne ha avuti 1140 (4.71%); su Rai2 la puntata della serie tv Rocco Schiavone ha portato a casa 2703 spettatori (10.94%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2335 spettatori (10.32%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 831 spettatori (3.60%) e su La7 Atlantide speciale ne ha avuti 372 (2.45%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1235 spettatori (5.20%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 5285 spettatori (18.67% di share), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ne ha avuti 4523 spettatori (15.97%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1867 spettatori (6.58%), mentre su La7 Otto e mezzo ne ha interessato 2374 (8.13%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3451 spettatori (19.31%) nella prima parte e 5329 (23.82%) nella seconda parte; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2854 spettatori (16.59%) nell’anteprima e 4226 (19.54%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1977 spettatori (13.73%), la soap Il Paradiso delle Signore 2130 (17.14%), la puntata di La vita in diretta 2255 (16.16%); su Canale5 Beautiful 2765 (16.91%), Una vita 2719 (17.54%), Uomini e donne 3119 (22.85%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2483 (20.09%), la soap Day Dreamer 2370 (19.19%), Pomeriggio Cinque 2220 (17.37%) nella prima parte e 2529 (17.09%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)