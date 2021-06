Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 16 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 16 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il calcio, con la partita di UEFA Euro 2020: Italia-Svizzera ha totalizzato 13346 spettatori (51.89% di share). La fiction Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 ha conquistato 1275 spettatori (share 5.99%). Il film Il Cosmo sul Comò su Italia1 ha realizzato 741 spettatori (3.07%); su Rai2 il film Tra le pagine della pazzia ha portato a casa 573 spettatori (2.25%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2031 spettatori (9.32%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 638 spettatori (3.28%) e su La7 la miniserie Tut – Il Destino di un Faraone ne ha avuti 234 (1.52%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha intrattenuto 8208 spettatori (36.87%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 1837 (7.99%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1512 spettatori (6.46%), mentre su La7 il programma d’attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1850 (7.87%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2521 spettatori (21.84%) nella prima parte e 3629 (24.55%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1204 spettatori (11.14%) nell’anteprima e 1898 (13.50%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1661 spettatori (14.10%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1167 (12.55%), mentre la puntata di La vita in diretta 2003 (21.91%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2461 spettatori (17.77%), la soap spagnola Una vita 2223 (17.13%), la puntata della soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1796 (15.96%), la serie Love is in the air 1572 (16.55%), la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni 763 (8.59%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)