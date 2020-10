Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 14 ottobre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di Uefa Nations League: Italia-Olanda ha totalizzato 6414 spettatori (25.02% di share). La puntata di Temptation Island su Canale5 ha conquistato 3445 spettatori (18.09%). Il film Jack Reacher – La prova decisiva su Italia1 ne ha avuti 1343 (6.58%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori ha portato a casa 1498 spettatori (5.87%) nel primo episodio e 1608 (8.03%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 2006 spettatori (9.44%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 903 spettatori (4.2%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 801 (3.52%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti non è andato in onda per lasciare spazio alla partita di calcio, mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4209 spettatori (16.05%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1614 spettatori (6.29%), mentre su La7 Otto e mezzo 1794 (6.91%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 2904 spettatori (19.05%) nella prima parte e 4491 (22.83%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2260 spettatori (15.48%) nell’anteprima e 3673 (19.32%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1506 spettatori (10.76%), Il Paradiso delle Signore 2043 (17.51%), La vita in diretta 1950 (16.32%); su Canale5 Una vita 2791 (18.76%), Uomini e donne 2976 (22.4%), la striscia del Grande Fratello VIP 2087 (17.96%), la puntata de Il Segreto 1763 (15.98%), la puntata Pomeriggio Cinque 1717 (15.51%) nella prima parte e 2079 (16.64%) nella seconda; su Rai2 il Giro d’Italia ha conquistato all’arrivo 1314 spettatori (10.57%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)