Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 13 maggio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 13 maggio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il programma Stanotte al Museo Egizio ha totalizzato 2849 spettatori (11.69% di share). La puntata di Tu si que vales su Canale5 3666 spettatori (18.94%). Il film Rugue One – A Star Wars story su Italia1 ne ha avuti 1216 (5.07%); su Rai2 il film Sister Act – Una svitata in abito da suora 2020 spettatori (7.62%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2270 spettatori (9.34%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 1346 spettatori (4.70%) e su La7 il film The Constant Gardener ne ha avuti 406 (2.30%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 5024 spettatori (17.04 % di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 5038 spettatori (17.17%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole classic ha avuto 824 spettatori (2.83%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo 2319 spettatori (7.87%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 2938 spettatori (17.09%) nella prima parte e 4447 (20.89%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2425 spettatori (14.61%) nell’anteprima e 3971 (19.09%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Vieni con me nella prima parte 1756 spettatori (9.74%), nella seconda 1678 (11.20%), Il Paradiso delle Signore 1504 (11.17%), La vita in diretta 1838 (13.28%); su Canale5 Una vita 2895 (16.10%), Uomini e donne 3081 (19.98%), Il Segreto 2390 (18.55%), Pomeriggio Cinque 1944 (15.01%) nella prima parte e 2062 (14.00%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)