Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 12 ottobre 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 12 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – La gita a Tindari ha totalizzato 3022 spettatori (18.17% di share). Il varietà Emigratis su Canale5 ha conquistato in media 2019 spettatori (share 14.38%). Il film 3 kill to kill su Italia1 ha realizzato 1252 spettatori (7.34%); su Rai2 l’episodio della serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1017 spettatori (5.35%), mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1644 spettatori (10.15%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 718 spettatori (5.19%) e su La7 il documentario Una giornata particolare ne ha avuti in media 705 (4.05%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 4148 spettatori (20.26% di share) di share, mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3532 spettatori (17.33%); su Rai3 l’episodio della soap opera Un Posto al Sole ha portato a casa 1595 spettatori (7.77%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1622 (7.87%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. New Orleans ha avuto 1331 spettatori (6.48%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha portato a casa 2918 spettatori (22.35%) nella prima parte e 4198 (25.41%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera ha ottenuto 1917 spettatori (16.00%) nell’anteprima e 2798 (17.69%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1554 spettatori (16.28%), a seguire Oggi è un altro giorno 1507 (15.77%), la soap Il Paradiso delle Signore 1652 (20.96%), poi la puntata del contenitore La Vita in Diretta 1918 spettatori (20.50%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2289 spettatori (share 18.67%), la soap spagnola Una vita 2084 (18.64%), il people show Uomini e Donne 2424 (25.68%), la striscia del talent show Amici di Maria De Filippi 1667 (21.31%), la striscia del Grande Fratello VIP 1481 (18.57%), la soap Un altro domani 1235 (15.94%) e la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1501 spettatori (16.01%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)