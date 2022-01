Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 12 gennaio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 12 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Sei mai stata sulla Luna? ha totalizzato 2888 spettatori (12.37% di share). La partita di calcio di Supercoppa d’Italia Inter-Juventus su Canale5 ha conquistato in media 7890 spettatori (share 33.18%). Il film Biancaneve e il Cacciatore su Italia1 ha realizzato 1105 spettatori (4.96%); su Rai2 il documentario del ciclo Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 747 spettatori (3.17%), mentre il film tv Ottilie Von Faber-Castell su Rai3 ha interessato 1224 spettatori (5.54%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 808 spettatori (4.44%) e su La7 la puntata del programma Non è l’Arena ne ha avuti in 875 (3.47%) nella prima parte e 754 (5.47%) nella seconda.

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del game show I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 4731 spettatori (18.15%) di share, mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 4636 spettatori (18.66%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1737 spettatori (6.59%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 16607 (6.23%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3594 spettatori (share 20.24%) nella prima parte e 4989 (23.85%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2986 spettatori (17.12%) nell’anteprima e 3953 (19.36%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1988 spettatori (16.77%), la puntata di Oggi è un altro giorno 2058 (15.31%), la soap Il Paradiso delle Signore 2187 (18.35%), la puntata de La vita in diretta 2741 spettatori (18.66%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2622 spettatori (share 17.05%), la soap spagnola Una vita 2481 (16.84%), la puntata di Uomini e donne 2866 (22.06%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2243 (18.83%), la striscia del Grande Fratello VIP 2214 (18.71%), la serie tv Love is in the air 1953 (15.71%), la puntata di Pomeriggio Cinque News 1897 spettatori (12.89%) nella prima parte e 2086 (13.06%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)