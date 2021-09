Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 1 settembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 1 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Radici ha totalizzato 2006 spettatori (11.27% di share). La serie Gloria su Canale5 ha conquistato 1840 spettatori (share 10.96%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1595 spettatori (8.59%), poi l’episodio di Prodigal Son 595 (4.92%); su Rai2 il film L’altra madre di mia figlia ha portato a casa 1157 spettatori (6.25%), mentre il film Il gioco delle coppie su Rai3 ha interessato 549 spettatori (3%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 1044 spettatori (7.10%) e su La7 il film Il Divo ne ha avuti 291 (1.98%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 3963 spettatori (19.70%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ne ha avuti 2672 (13.27%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha totalizzato 1417 spettatori (7.07%), mentre su La7 il programma d’attualità In onda ne ha interessati 1092 (5.45%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2251 spettatori (21.52%) nella prima parte e 3575 (25.78%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1142 spettatori (11.44%) nell’anteprima e 1982 (14.92%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è servito ha totalizzato 1238 spettatori (10.10%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 915 (9.01%), mentre la puntata del contenitore Estate in Diretta 995 (11.21%) nella prima parte e 1316 (15.34%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2417 spettatori (18.24%), la soap spagnola Una vita 2281 (18.68%), la puntata della soap Brave and Beautiful 1940 (18.35%), la serie Love is in the air 1703 (19.13%), il film tv del ciclo Tante Storie 938 (10.98%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)