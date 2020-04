Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 1 aprile 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 1 aprile 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il documentario di Alberto Angela Stanotte a Firenze ha totalizzato 3412 spettatori (12.58% di share). La puntata del Grande Fratello VIP su Canale5 3980 spettatori (18.25%). Il film John Wick – Capitolo 2 su Italia1 ne ha avuti 2677 (9.39%); su Rai2 la serie tv Maltese – Il romanzo del commissario 1394 spettatori (4.91%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 1760 spettatori (6.63%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 1610 spettatori (6.50%) e su La7 la puntata di Atlantide ne ha avuti 912 (3.07%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 5708 spettatori (18.31% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 5438 spettatori (17.48%); su Rai3 la puntata di Un posto al sole ha avuto 1992 spettatori (6.37%) e su La7 la puntata di Otto e mezzo 2530 spettatori (8.10%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3233 spettatori (14.75%) nella prima parte e 4698 (18.31%) nella seconda; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 3174 spettatori (14.76%) nell’anteprima e 4778 (19.07%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 1904 spettatori (9.33%), nella seconda 2386 (13.34%), Il Paradiso delle Signore 2773 (16.11%), La vita in diretta 2619 (14.15%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2855 (13.74%), la fiction Come un delfino 1716 (9.59%), la striscia del Grande Fratello VIP 1773 (10.50%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2016 (11.98%), Il Segreto 2558 (14.93%), Pomeriggio Cinque 2225 (12.76%) nella prima parte e 2498 (12.64%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)