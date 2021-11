Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 9 novembre 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 9 novembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha totalizzato 5142 spettatori (24.35% di share). Il film Quo vado? su Canale5 ha conquistato in media 2390 spettatori (share 11.10%), mentre il programma di infotainment Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1328 spettatori (8.48%). Su Rai2 il reality show Il Collegio 6 ha portato a casa 1533 spettatori (7.60%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 906 spettatori (4.55%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 767 spettatori (4.52%) e su La7 il programma Dimartedì ne ha avuti 1148 (5.61%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha intrattenuto 5142 spettatori (share 21.47%), mentre quella di Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 3722 spettatori (15.50%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1608 spettatori (6.71%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1772 (7.42%). La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha avuto 3270 spettatori (share 20.80%) nella prima parte e 4523 (23.86%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera! su Canale5 ha ottenuto 2343 spettatori (15.38%) nell’anteprima e 3622 (19.70%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha portato a casa 1687 spettatori (15.23%), la puntata di Oggi è un altro giorno 1630 (12.91%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1900 (17.29%), il contenitore La vita in diretta 2183 spettatori (16.73%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2717 spettatori (share 19.07%), la soap spagnola Una vita 2460 (18.07%), la puntata del programma Uomini e Donne 2864 (23.82%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 1913 (17.49%), la striscia del Grande Fratello VIP 1824 (17.00%), la serie Love is in the air 1637 (14.41%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1858 spettatori (14.19%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)