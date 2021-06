Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 8 giugno 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 8 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo spettacolo Con il cuore – Nel nome di Francesco ha totalizzato 2542 spettatori (13.16% di share). La serie tv New Amsterdam su Canale5 ha conquistato in media 1872 spettatori (10.81%), mentre la puntata del programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1479 spettatori (9.71%); su Rai2 la puntata dello show Game of Games – Gioco Loco ha portato a casa 685 spettatori (3.22%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 923 spettatori (4.79%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 1048 spettatori (6.39%) e su La7 DiMartedì ne ha avuti 1188 (6.06%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la docu-serie Sogno Azzurro ha intrattenuto 2745 spettatori (share 12.25%), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 4127 spettatori (18.12%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1635 spettatori (7.36%), mentre su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1743 (7.84%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2794 spettatori (share 22.02%) nella prima parte e 3943 (24.48%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1196 spettatori (9.94%) nell’anteprima e 2112 (13.69%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1805 spettatori (14.47% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 1304 (13.43%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2184 (21.94%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2781 spettatori (18.86% di share), la soap spagnola Una vita 2535 (18.59%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1979 (16.54%), il telefilm Love is in the air 1727 (17.24%), la serie tv New Amesterdam 759 (7.84%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)