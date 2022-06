Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 7 giugno 2022

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 7 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Italia-Ungheria ha totalizzato in media 6406 spettatori (32.77% di share). Il film tv Eternal Love su Canale5 ha conquistato in media 2040 spettatori (share 12.16%), mentre il film Un’estate ai Caraibi su Italia1 ha realizzato 967 spettatori (5.59%). Su Rai2 il docureality Boss in Incognito ha portato a casa 1443 spettatori (7.98%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1042 spettatori (6.52%). Su Rete4 il film cult Il Compagno Don Camillo ha totalizzato 865 spettatori (5.18%) e su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1097 (6.66%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del gioco Soliti Ignoti – Il ritorno assente per il calcio, mentre quella del tg satirico Striscia la Notizia su Canale5 ha portato a casa 2528 spettatori (13.03%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1492 spettatori (7.72%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1249 (6.59%). La puntata del quiz show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2346 spettatori (share 23.16%) nella prima parte e 3663 (28.07%) nel gioco vero e proprio; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 1619 spettatori (16.71%) nell’anteprima e 2404 (19.06%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 lo speciale Rai Parlamento 1100 (9.81%), la fiction Don Matteo 6 886 (9.22%) nel primo episodio e 1034 (12.75%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 1025 (13.26%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1406 spettatori (17.25%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2376 spettatori (share 19.47%), la soap spagnola Una vita 2121 (19.78%), la puntata della soap Un altro domani 1755 (19.45%), la serie tv Brave and Beautiful 1546 (20.20%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1375 spettatori (16.92%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)