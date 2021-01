Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 5 gennaio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 5 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La Befana vien di Notte ha avuto 4881 spettatori (share 19.47%). Il documentario del ciclo Viaggio nella Grande Bellezza su Canale5 ha ottenuto 2146 spettatori (10.11% di share). Il film Now You See Me – I maghi del crimine su Italia1 ha avuto 1853 spettatori (7.59%); su Rai2 il film Hotel Transylvania 3 ne ha intrattenuti 1080 (4.18%), mentre il film La La Land su Rai3 1060 spettatori (4.24%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 1489 spettatori (6.59%). Su La7 il film Non siamo Angeli ne ha avuti 614 (2.43%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 5852 spettatori (21.42% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4407 spettatori (16.13%); su Rai3 Un posto al sole 1988 (7.28%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 4257 spettatori (21.56%) nella prima parte e 5742 (24.95%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2510 spettatori (13.09%) nell’anteprima e 3701 (16.50%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha realizzato 2176 spettatori (share 13.10%), la soap Il Paradiso delle Signore 2340 (15.99%), La vita in diretta 2882 (17.19%); su Canale5 Una vita 2803 (15.68%), il film Il Sogno di una Vita 1803 (12.22%), la striscia del Grande Fratello VIP 1377 (9.69%), il film Il Miracolo di Natale di Maggie 1653 (10.15%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)