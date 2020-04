Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 31 marzo 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 31 marzo 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show solidale Musica che unisce ha avuto 3597 spettatori (share 14.13%). Lo Speciale Tg5 su Canale5 ha ottenuto 1419 spettatori (5.94%). Il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia1 ne ha avuti 4442 (15.85%); su Rai2 la puntata di Pechino Express 2446 spettatori (9.01%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1515 (5.50%). Su Rete4 il film La ragazza del dipinto ha totalizzato 1024 spettatori (3.48%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1730 (6.15%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti su Rai1 assente, mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 5474 (17.44%); su Rai3 la soap Un posto al sole 2015 (6.48%) e su La7 Otto e mezzo 2374 (7.56%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3192 spettatori (14.81%) nell’anteprima e 4698 (18.76%) nella seconda parte; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 3031 (14.35%) nell’anteprima e 4682 (19.10%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La vita in diretta nella prima parte 2194 spettatori (10.49%), nella seconda 2501 (13.78%), Il Paradiso delle Signore 2822 (16.18%), La vita in diretta 2489 (13.27%) nella terza parte; su Canale5 Una vita 2823 (13.08%), la serie tv Come un delfino 1637 (8.84%), la striscia del Grande Fratello VIP 1843 (10.70%), striscia di Amici di Maria De Filippi 2216 (13.01%), Il Segreto 2699 (15.55%), Pomeriggio Cinque 2362 (13.25%) nella prima parte e 2327 (11.93%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)