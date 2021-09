Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 31 agosto 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 31 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo speciale D. Time – Il tempo di Lady Diana ha totalizzato 2240 spettatori (13.07% di share). Il film Mamma o papà? su Canale5 ha conquistato in media 2345 spettatori (13.47%), mentre il film Terminator Genisys su Italia1 ha realizzato 868 spettatori (4.96%); su Rai2 il film Life – Non oltrepassare il limite ha portato a casa 401 spettatori (2.44%), mentre il film Doppia Colpa su Rai3 434 spettatori (7.49%). Su Rete4 il film Men of Honor – L’onore degli uomini ha totalizzato 583 spettatori (3.58%) e su La7 il programma In Onda Prima Serata ne ha avuti 588 (3.17%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha intrattenuto 4011 spettatori (share 19.56%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2634 spettatori (12.85%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1413 spettatori (6.87%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 1108 (5.40%). La puntata di Reazione a catena su Rai1 ha avuto 2345 spettatori (share 20.49%) nella prima parte e 3554 (24.42%) nella seconda; la puntata del gioco Caduta Libera! su Canale5 ha ottenuto 1241 spettatori (11.28%) nell’anteprima e 2010 (14.30%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il Pranzo è servito ha totalizzato 1217 spettatori (9.91% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 912 (8.89%), poi il contenitore Estate in diretta 998 (11.09%) nella prima parte e 1407 (16.31%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2525 spettatori (18.51% di share), la soap spagnola Una vita 2417 (19.52%), la soap Brave and beautiful 1926 (18.00%), il telefilm Love is in the air 1662 (18.12%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 885 (10.30%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)