Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 29 settembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 29 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3581 spettatori (share 16.70%). Lo show musicale Zero Il Folle su Canale5 ha ottenuto 1570 spettatori (10.51% di share). Il film The War – Il pianeta delle scimmie su Italia1 ha avuto 1336 spettatori (6.82%); su Rai2 la puntata del programma Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1763 (7.39%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1114 spettatori (5.56%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 976 spettatori (5.83%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1124 (5.57%). Su Tv8 il programma Name That Tune – Indovina la Canzone si è portato a casa 666 spettatori (3.18%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti ha totalizzato 4744 spettatori (18.83% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4503 spettatori (17.80%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1652 spettatori (6.55%), mentre su La7 Otto e mezzo 2004 (7.94%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha avuto 2849 spettatori (19.99%) nella prima parte e 4183 (22.54%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2014 spettatori (15.65%) nell’anteprima e 3376 (19.37%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha realizzato 1475 spettatori (11.64%), Il Paradiso delle Signore 2021 (20.02%), La vita in diretta 1640 (16.18%), La vita in diretta 1317 (12.73%) nella prima parte e 1612 (13.73%) nella parte Pop; su Canale5 Una vita 2529 (18.69%), Uomini e donne 2693 (22.61%), la striscia del Grande Fratello VIP 1842 (18.40%), la puntata de Il Segreto 1608 (16.91%), la puntata Pomeriggio Cinque 1439 (15.15%) nella prima parte e 1734 (16.08%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)