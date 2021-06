Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 29 giugno 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 29 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film L’amore non divorzia mai ha totalizzato 2866 spettatori (15.19% di share). La serie tv New Amsterdam su Canale5 ha conquistato in media 1757 spettatori (9.51%), mentre il film Hunger Games – La ragazza di fuoco su Italia1 ha realizzato 713 spettatori (4.42%); su Rai2 il telefilm I casi della giovane Miss Fisher ha portato a casa 992 spettatori (5.23%), mentre il film Atlantic Crossing su Rai3 795 spettatori (4.52%). Su Rete4 il film Matrimonio alle Bahamas ha totalizzato 912 spettatori (5.07%) e su La7 il documentario The Royals Revealed – I Segreti della Corona ne ha avuti 418 (2.91%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I soliti ignoti ha intrattenuto 3397 spettatori (share 17.34%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2786 spettatori (14.23%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1427 spettatori (7.31%), mentre su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 918 (4.72%). La partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Germania su Rai1 ha avuto 3925 spettatori (share 30.42%); la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1132 spettatori (9.74%) nell’anteprima e 1794 (12.15%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha totalizzato 1602 spettatori (12.80% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 1138 (10.59%), Estate in diretta 1102 (11.25%) nella prima parte e 1468 (16.20%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2323 spettatori (16.96% di share), la soap spagnola Una vita 2132 (17.27%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1669 (15.45%), il telefilm Love is in the air 1524 (15.60%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 887 (9.06%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)