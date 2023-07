Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 25 luglio 2023

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 25 luglio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serie Hotel Portofino ha totalizzato 1721 spettatori (12,44% di share); il film 7 ore per farti innamorare su Canale5 ha conquistato in media 1421 spettatori (share 10,25%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Live 2023 su Italia1 ha realizzato 1525 spettatori (12,70%). Su Rai2 il film Appena un minuto ha intrattenuto 634 (4,41%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 616 (4.79%). Su Rete4 la serie tv Delitti ai Caraibi ha totalizzato 749 spettatori (4,92%) nel primo episodio e 635 (5,20%) nel secondo e su La7 la puntata del programma di attualità In Onda Prima Serata ne ha avuti 627 (4,40%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del contenitore Techetechetè ha portato a casa 2873 spettatori (18,26%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2334 spettatori (14,84%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1426 spettatori (8,85%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 917 (5,85%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1074 spettatori (6,96%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha divertito 2262 spettatori (24,14%) nella prima parte e 3246 (28,09%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera! ha ottenuto 1296 spettatori (14,64%) nell’anteprima e 1765 (15,78%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 gli episodi di Don Matteo 9 hanno totalizzato rispettivamente 1202 (11,76%) e 1138 (13,75%) spettatori, la fiction Sei Sorelle 754 (10,41%), poi la puntata del contenitore Estate in diretta 1684 spettatori (21,47%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2515 spettatori (share 20,85%), la soap Terra Amara 2433 (22,56%), la soap La Promessa 1929 (21,32%), la serie My home my destiny 1560 (20,50%), la serie tv Un altro domani 1043 (14,08%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)