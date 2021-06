Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 15 giugno 2021

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 15 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Francia-Germania ha totalizzato 7074 spettatori (31.17% di share). La serie tv New Amsterdam su Canale5 ha conquistato in media 1830 spettatori (9.02%), mentre lo speciale del programma Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile su Italia1 ha realizzato 1275 spettatori (8.45%); su Rai2 il film I casi della giovane Miss Fisher ha portato a casa 1047 spettatori (4.65%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1227 spettatori (6.34%). Su Rete4 il film Io, Loro e Lara ha totalizzato 693 spettatori (3.53%) e su La7 The Queen ne ha avuti 722 (2.79%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020 ha intrattenuto 4376 spettatori (share 20.94%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2772 spettatori (12.84%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha totalizzato 1689 spettatori (7.79%), mentre su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1334 (6.12%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2479 spettatori (share 21.64%) nella prima parte e 3535 (24.25%) nella seconda parte; la puntata del gioco Caduta Libera su Canale5 ha ottenuto 1132 spettatori (10.53%) nell’anteprima e 1842 (13.30%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1671 spettatori (13.88% di share), la soap Il Paradiso delle Signore 1305 (13.45%), la puntata del contenitore La vita in diretta 2000 (21.54%); su Canale5 la soap Beautiful ha intrattenuto 2509 spettatori (17.71% di share), la soap spagnola Una vita 2327 (17.72%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1917 (16.59%), il telefilm Love is in the air 1670 (17.02%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 970 (10.02%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)